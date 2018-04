Deel dit artikel:











Higler leidt Rotterdamse derby Dennis Higler leidt de Rotterdamse derby tussen Feyenoord en Sparta.

Dennis Higler is door de KNVB aangesteld als leidsman bij de Rotterdamse derby tussen Feyenoord en Sparta van aanstaande zondag. Higler floot eerder dit seizoen al het duel tussen Feyenoord en Vitesse. De arbiter gaf hierin twee rode kaarten aan de Rotterdamse club. Ook had Higler de leiding over het duel tussen Sparta en Ajax.

Martin van de Kerkhof mag zondag het duel tussen Excelsior en FC Groningen in goede banen leiden. In het noorden van het land ontmoeten de nummers tien en twaalf van de ranglijst elkaar. FC Dordrecht neemt het zaterdag op tegen NEC. Allard Lindhout is bij dat duel de leidsman. Alle eredivisieduels worden zondag om 14.30 uur afgewerkt. RTV Rijnmond doet, zoals gewoonlijk, verslag van de wedstrijden van de Rotterdamse clubs. Vanaf 13.00 uur is alles live te volgen via Radio Rijnmond Sport.