Jos van Emden met LottoNL-Jumbo naar de Giro Jos van Emden mag zich opmaken voor de Giro d'Italia.

Jos van Emden mag zich gaan opmaken voor de Giro d'Italia. De Schiedammer is door zijn team LottoNL-Jumbo opgenomen in ploeg die over anderhalve week door Israël en Italië zal koersen.

De tijdritspecialist krijgt tijdens Giro gezelschap van vier andere Nederlanders. Robert Gesink, Danny van Poppel, Koen Bouwman en Bert-Jan Lindeman reizen ook af naar de start in Israël. De Nieuw-Zeelander George Bennett is de kopman van LottoNL-Jumbo. Van Emden won vorig jaar nog de slottijdrit in de Giro. Hij eindigde in de laatste etappe voor Tom Dumoulin, die wel de eindzege op zijn naam mocht schrijven. De Giro d'Italia begint dit jaar op 4 mei in Jeruzalem.