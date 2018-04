Nog steeds geen loods voor opbouw wagens van Zomercarnaval

De tijd dringt. Uiterlijk over zes weken moet de bouw van de praalwagens voor het Zomercarnaval beginnen, maar de organisatie heeft nog geen geschikte loods gevonden. "Het is de laatste jaren sowieso moeilijk", verzucht voorzitter Karel Willems van de stichting Zomercarnaval.

RDM-terrein

De organisatie kon jarenlang terecht op het RDM-terrein, maar dat heeft een heel andere functie gekregen. "De afgelopen jaren hebben we, denk ik, wel tien plekken gehad", zegt Karel Willems. "Het is afhankelijk van wat er beschikbaar is."

Veel ruimte nodig

De organisatie van het zomercarnaval heeft dan ook niet zomaar een loods nodig. "Per praalwagen heb je ongeveer 20 vierkante meter nodig om die op te kunnen bouwen". zegt Willems. "En we moeten in totaal 15 á 16 praalwagens voor 8 weken neer kunnen zetten."

Veel geld heeft Willems niet te bieden. "Dat is onze gevoelige snaar." De voorzitter van de Stichting Zomercarnaval hoopt dat zich iemand meldt met een geschikte ruimte.