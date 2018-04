Deel dit artikel:











Rotterdams snoepje nu ook te koop in Feyenoordkleuren De Rotterdammertjes worden eenmalig in het rood-wit uitgebracht

Het Rotterdammertje, het bruine snoepje in de vorm van een bouwsteen, krijgt tijdelijk een andere look. Na de bekerwinst van Feyenoord op AZ afgelopen zondag, is het snoepje nu tijdelijk ook in de clubkleuren van Feyenoord verkrijgbaar.

De Rotterdamse snoepjes smaken naar mint en kaneel. "De stad heeft een rauw randje. Zo worden we gezien. En zo willen we volgens mij ook gezien worden", zei oprichter Olaf Ouwerkerk eerder al. "Rotterdam is geen allemansvriend. En dat heb ik ook laten terugkomen in dit snoepje. Het is pittig. Met kaneel dat je tong prikkelt. En met de smaak van mint." Het eigenlijk bruine snoepje is tijdelijk vervangen zijn door rood en wit. De smaak verandert niet. Er zijn alleen wat 'lichte citroentonen' aan toegevoegd. Naast de kleur is ook het doosje van de Rotterdammertjes voor de gelegenheid aangepast. Eerder werden de doosjes voorzien van de Euromast, Rotterdam Centraal Station, Erasmusbrug en ss Rotterdam, maar op de limited edition pronkt de Kuip op het doosje. Aan de binnenzijde valt de prijzenkast van Feyenoord te bewonderen. Ouwerkerk is blij met de samenwerking met Feyenoord. "Ik ben al mijn hele leven supporter van Feyenoord. Daarnaast is De Kuip een schitterend icoon van Rotterdam en daardoor kanshebber voor een eigen editie.” De Feyenoord-Rotterdammertjes zijn onder meer te koop in de webshop van De Rotterdammertjes. Ook zijn de doosjes met rood-witte snoepjes tijdelijk te vinden bij de Feyenoord Fanshops.