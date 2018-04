Straatarm gezin uit Spijkenisse ruilt met steenrijk Amsterdams duo

'Steenrijk en straatarm'. Dit SBS6-programma laat mensen met veel geld tijdelijk wisselen van leven met mensen die ieder dubbeltje moeten omdraaien. De familie Van der Waal uit Spijkenisse is één van de deelnemers van het tweede seizoen. Het gezin van vier ruilt met het eigenzinnige fashion-duo Alice Zegerius en Michael Overdiek uit Amsterdam.

"Wij moeten rondkomen van 80 euro per week en die week hadden we opeens 1500 euro te besteden", vertelt Melvin van der Waal, teruggekeerd in een flat in Spijkenisse.

Het contrast tussen veel en weinig geld hebben kon bijna niet groter. Het gezin uit Spijkenisse trof tijdens hun tijdelijke verhuizing niet één maar wel twee goed gevulde koelkasten aan en meerdere voorraadkasten. "Thuis hebben we twee pakken drinken en wat broodbeleg in de koelkast liggen en voor de rest is het leeg", bekent Melvin.

In hun overdadige ruilweek gingen de Van der Waaltjes uit eten, shoppen, naar de kapper en naar een pretpark. En ze hielden nog geld over ook. "Wij vonden het een beetje teveel geld om allemaal uit te geven en hebben 300 euro overgehouden", zegt Melvin.

Steenrijk, Straatarm is op dinsdagavond te zien bij SBS6. De familie Van der Waal kijkt zelf uit naar de uitzending. "Sinds we thuis zijn van de opnames, zeggen we tegen elkaar: kom maar op met die aflevering."