Toch nog hoop voor logistiekstudenten Zadkine

Er is toch nog hoop voor 35 studenten van de afdeling Logistiek van ROC Zadkine in Rotterdam. Zij hebben na een van hun examens te horen gekregen dat ze de mbo-opleiding logistiek teamleider niveau 3 moeten staken. Mogelijk krijgen ze nu alsnog een herexamen of kunnen ze het jaar overdoen.

Een week geleden kregen de studenten een brief met het onvermijdelijke oordeel. Omdat ze het examen met een onvoldoende hadden afgesloten, konden ze de tweejarige opleiding niet vervolgen.

Onterecht, vinden de leerlingen. Ze wisten niet dat het theoretische vak 'kerntaken' zo allesbeslissend was. Ook werden ze onvoldoende voorbereid op het examen én de herkansing.

''We kregen onvoldoende lesstof, we hadden niet eens alle boeken en de leraren waren onervaren'', vertelt student Michael. ''Een paar dagen voor het herexamen kregen we een boek dat we nooit hadden gezien. Uit dat boek kwamen ook vragen.''

Dat er iets is misgegaan, bleek wel uit de cijfers. Uit de klas van Michael slaagden slechts 2 van de 24.

Bezwaar

De gedupeerde studenten gingen massaal in bezwaar bij de leiding van de afdeling logistiek. Die heeft van het college van bestuur de opdracht gekregen om de zaak te onderzoeken.

Volgens Andesh Harnam, adjunct-directeur van de opleiding, is wel met de studenten gecommuniceerd over het examen en de gevolgen. ''Maar blijkbaar is er wel onduidelijkheid ontstaan. Daarom gaan we woensdag met de studenten in gesprek.''

Herexamen

Per geval zal worden gesproken over of een herexamen of het overdoen van de opleiding (versneld in zes maanden). Een week geleden meldde Zadkine dat dat nog onmogelijk was.

De studenten zijn blij met het aanbod. ''Maar ik doe wel langer over mijn opleiding. Dat jaar ben ik kwijt. Dat steekt wel'', besluit Omar, een klasgenoot van Michael.

Ze vrezen niet alleen dat ze het belangrijke papiertje missen. Ook zijn de studenten bang dat ze met een studieschuld van soms vijfduizend euro blijven zitten. Dat geld wordt alleen kwijtgescholden als de opleiding succesvol wordt afgerond.

Fraude

Het is voor de derde keer in een jaar tijd dat de opleiding logistiek van Zadkine in het nieuws komt. Een jaar geleden werd bekend dat met tentamens werd gefraudeerd , met behulp van enkele personeelsleden.

Eind oktober bleek dat het verzuim onder studenten hoog was. Slechts veertig procent volgde alle lessen.

Onderzoek van de onderwijsinspectie wees onlangs uit dat het niveau van de opleiding logistiek ondermaats is. De cijfers moeten over een jaar beter zijn.

Naar aanleiding van de aanbevelingen moet Zadkine doorpakken. Dat kan, zoals bij logistiek, betekenen dat studenten, die ooit op een te hoog niveau zijn ingestroomd, nu alsnog afvallen.