Emile Schelvis over Van Persie: "40% kans dat hij doorgaat"

Robin van Persie is in de dagen na de bekerwinst het grote onderwerp van gesprek. De vraag of hij nog doorgaat na dit seizoen houdt menig Feyenoorder bezig. Onze analytici Rob Jacobs en Emile Schelvis lieten hun licht schijnen op de kwestie Van Persie.

Schelvis denkt dat de kans dat Van Persie vertrekt groter is dan dat hij blijft. "Ik zeg 60% dat hij stopt en 40% dat hij doorgaat." Volgens de journalist kan de bekerwinst ervoor zorgen dat de spits er nog een jaartje aan vast plakt in Rotterdam. "Robin krijgt nu zoveel waardering en dat zal hem ongetwijfeld strelen. Misschien kan het hem motiveren om er toch nog alles aan te doen om een wedstrijdje of wat mee te kunnen doen in het nieuwe jaar bij Feyenoord. Maar als het lichaam nee blijft zeggen, zal hij zelf ook op een begeven moment nee zeggen"

Rob Jacobs hoopt ook dat Van Persie nog een jaartje doorgaat. Hij ziet dat de aanvalsleider nog steeds erg belangrijk is voor zijn ploeg. "Als er een icoon is die zich in een wedstrijd steeds weer manifesteert, dan is het Van Persie. Hij moet ten alle tijden Feyenoorder blijven." Volgens Jacobs is het verhaal van de spits nog niet klaar. "Het mooiste moment is om volgend jaar kampioen te worden, dan heeft hij een kampioenschap en een beker. Dan moet hij stoppen, nu nog niet."

Bekijk hierboven de twee volledige interviews met de analisten, waarbij ook vooruit wordt geblikt op de wedstrijd tegen Sparta.