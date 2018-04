Deel dit artikel:











Tweede Kamer stemt voor één gemeente Hoeksche Waard Tegenstanders kwamen vorige week met een spandoek naar de Tweede Kamer

Een meerderheid in de Tweede Kamer heeft dinsdag voor de samenvoeging van de vijf gemeenten in de Hoeksche Waard gestemd. En dat betekent dat bijna niets de fusie tussen Binnenmaas, Oud-Beijerland, Korendijk, Strijen en Cromstrijen meer in de weg zit.

De herindeling in dit gebied is omstreden. Van de vijf gemeenten zijn er drie tegen de herindeling. Alleen de gemeenteraden van Oud-Beijerland en Strijen gaven aan voor te zijn. Vorige week trokken voor- en tegenstanders naar Den Haag om bij het debat de stemming nog één keer te beïnvloeden. Maar ook toen was al duidelijk dat de voorstanders aan het langste eind zouden trekken . VVD, CDA, D66 en Groenlinks gaven toen aan voor de herindeling te zijn. De SP, 50PLUS en PVV waren tegen. Onbekend was hoe PvdA, PvdD, DENK, Forum voor Democratie en de ChristenUnie dachten over de kwestie, maar zowel met als zonder hun stemmen zou er een meerderheid voor de herindeling van de Hoeksche Waard zijn. Uiteindelijk stemden 91 leden van de Tweede Kamer voor de herindeling. 47 leden stemden tegen. Hoewel de SGP vorige week nog twijfelde over de fusie, werd er dinsdag toch tegen gestemd. "Belangrijk uitgangspunt voor de SGP is dat dwang naar zelfstandige gemeenten om te fuseren, ongewenst is", zei Roelof Bisschop van de SGP. Het voorstel voor één grote gemeente Hoeksche Waard moet nog wel door de Eerste Kamer. In november kunnen de inwoners dan naar de stembus om een nieuw gemeentebestuur te kiezen. De gemeente Hoeksche Waard moet per 1 januari 2019 een feit zijn. Meerdere fusies

De Tweede Kamer is ook akkoord met de fusie van Leerdam, Vianen en Zederik. Ook de samenvoeging van Giessenlanden en Molenwaard kon op een meerderheid rekenen in de Tweede Kamer. De Tweede Kamer is ook akkoord met de fusie van Leerdam, Vianen en Zederik. Ook de samenvoeging van Giessenlanden en Molenwaard kon op een meerderheid rekenen in de Tweede Kamer.