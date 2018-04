Slachtoffer brand Gorinchem woonde al ruim tien jaar in de zorginstelling

De man die dinsdagochtend is omgekomen bij de brand in een zorginstelling voor lichamelijk gehandicapten in Gorinchem, woonde daar al sinds 2007. Dat vertelt de Harry Vogelaar, bestuurder van zorginstelling Syndion.

De brand is ontstaan in het appartement van het 39-jarige slachtoffer. De brandweer was redelijk snel ter plaatse, waardoor de brand ook snel onder controle gebracht kon worden.

Tijdens de bluswerkzaamheden werd de man aangetroffen. Wat de oorzaak van de brand is, is nog niet bekend.

De overige bewoners van het pand aan de Vismarkt kunnen nog niet terug naar hun woningen. Door waterschade is de lift in het pand onbetrouwbaar. "En die lift is belangrijk, met kwetsbare bewoners die niet mobiel zijn", vertelt Vogelaar.

De bewoners slapen komende nacht met de hele groep bij collega-instelling Rivas in Leerdam. Het is in deze tijd belangrijk om als groep bij elkaar te blijven, legt Vogelaar uit. "Ze hebben een enorme klap te verwerken. We eten gezamenlijk en we zorgen dat ze goed aandacht krijgen de komende tijd. We hebben aparte opvang voor het team en slachtofferhulp is er vanaf het eerste begin bij. Het is een hechte groep bewoners met een hechte groep begeleiders. Ze zijn er heel ontdaan van."