Dordts ziekenhuis laat bezorgrobot bloed vervoeren

Als eerste in Europa gebruikt het Albert Schweitzerziekenhuis in Dordrecht een soort bezorgrobot. Robin - want zo heet hij - brengt bloedmonsters naar het laboratorium. Tot voor kort moesten verpleegkundigen dat zelf doen.

"Heen en weer lopen van deze afdeling naar het laboratorium kost mij zeven minuten. En dat doe je meerdere keren per dag. Nu Robin dat doet kan ik meer tijd steken in de zorg aan de patiënten", vertelt verpleegkundige Marijke Chastelet van de dialyse-afdeling.

Tijd voor een praatje

De drie weken durende proef is net begonnen, maar personeel en patiënten zijn er nu al vrolijk onder. "Ik vind het wel leuk en hij is handig voor het personeel. Die hebben nu meer tijd voor de zorg en een praatje met ons", zegt een patiënte.

Tijdens een innovatiemarkt in november demonstreerde de Zwitserse ontwikkelaar de robot al. Er waren ook robots te zien, die interviews doen, een praatje maken of dansen en zingen. Of die ook hun intrede gaan doen in het ziekenhuis is nog de vraag.

'Geef mij maar een mens'

"Meer innovaties zijn zeker mogelijk", denkt Chastelet. "Robin kan bijvoorbeeld ook recepten en medicijnen gaan bezorgen". Ze denkt niet dat robots uiteindelijk alle zorgtaken kunnen overnemen. "En dat zou ik ook niet willen, geef mij maar een mens van vlees en bloed", zegt een patiënt.

Ook bij het Result Laboratorium is er geen angst voor de toekomst: "Het is een leuk ding, handig om dit soort simpele klusjes te doen. Maar dat een robot mijn werk over gaat nemen, daar geloof niet in", zegt Anke van Rijen.