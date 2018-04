De gemeentelijke Ombudsman houdt spreekuur bij Rijnmond Nu

Als je dit leest vanuit Huize Weltevree, dan ben je een begenadigd mens. Met een overheid die doet wat je verwacht. Snel en adequaat reageert op je vragen. Dat soort mooie dingen. Maar helaas kan het ook anders: dat je dusdanig gefrustreerd bent over de gang van zaken dat je het hogerop gaat zoeken: daarvoor is er gelukkig de Ombudsman!

Loop je vast in een ambtelijke molen? Praat iedereen op jouw gemeentehuis langs elkaar heen? Krijg je aanmaningen voor iemand die allang niet meer op jouw adres woont? Ben je niet hoffelijk behandeld door iemand achter het loket? Maak je je zorgen over de wijk waarin je woont maar je vindt maar geen gehoor op 14-nul-en-vul-verder-zelf-maar-in? Waar blijven die fietsnietjes waar je om gevraagd hebt? Waarom wordt er niks aan die verkeersdrempel gedaan? Vind je geen gehoor bij jouw gemeente?

Roep de hulp in van de Ombudsman van Groot-Rotterdam, Anne Mieke Zwaneveld. BEL 010 - 436 44 36 of stuur een mail naar Nu@Rijnmond.nl.

