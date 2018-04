Verwarde man Timorstraat Vlaardingen langer vast

Drie maanden langer rust voor de buren in de Timorstraat in Vlaardingen

Bewoners van de Vlaardingse Timorstraat halen opgelucht adem. De verwarde man die zijn directe buren al meer dan acht jaar lastig valt blijft langer vast. "Zijn voorarrest is met drie maanden verlengd", zegt de opgeluchte Erwin van den Berg, die naast hem woont.

Het verlossende bericht kwam dinsdagmiddag van de wijkagent. "Die belde om te zeggen dat hij half juli moet voorkomen en dat-ie tot die tijd zeker vastzit. Waar de overlastgever vast zit is niet bekend gemaakt. "Dat maakt ons ook niet uit, het belangrijkste is dat we voorlopig rust hebben en dat alle betrokken instanties de tijd krijgen om het nu eens écht voorgoed op te lossen", vertelt Erwin.

Driehonderd keer uitrukken

De 46-jarige psychisch verwarde man met een drugsverleden werd op zondag 8 april weer opgepakt, omdat hij zijn huisraad vernielde en brand stichtte in zijn eigen voortuin. Hulpdiensten en politie zijn sinds hij in de Timorstraat ging wonen al zo'n driehonderd keer uitgerukt.

Na de brandstichting was voor de bewoners de maat vol en trokken ze bij iedereen aan de bel. Inmiddels ligt het Timorstraat-dossier bij burgemeester Jetten en haar veiligheidsmensen, bij eigenaar Waterweg Wonen, bij de politie en de ggz-instelling waar de man zijn behandeling zelf stopte. Ook diverse media volgen de Vlaardingse zaak op de voet. RTV Rijnmond blijft dat ook doen.

Vorige week meldde Waterweg Wonen aan de bewoners dat er naar een oplossing gezocht wordt. De man zou onder strenge voorwaarden terug kunnen naar zijn woning, maar een kort geding om hem uit te zetten is een andere troefkaart van de woningbouwvereniging.

"Er is inderdaad tijd gewonnen en ik trek vanavond toch een klein flesje open, in alle rust", zegt Erwin van den Berg.