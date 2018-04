Deel dit artikel:











Vrachtwagen rijdt tegen slagboom Botlekbrug aan Botlekbrug (Foto: Tom van Vark)

Gaat de Botlekbrug in de A15 niet uit zichzelf in storing, dan wordt de brug wel een handje geholpen. Dinsdagmiddag is een vrachtwagen tegen de slagbomen van de Botlekbrug gereden en daardoor is de brug in beide richtingen dicht geweest.

Rond 18:15 uur was de brug weer te gebruiken voor het wegverkeer. Wel is er nog één rijstrook in de richting van de Maasvlakte dicht. Voor het scheepvaartverkeer is de brug nog wel gestremd. Monteurs zijn onderweg om de slagboom te vervangen. Volgens Rijkswaterstaat kan het nog zeker een uur duren voor de brug weer volledig te gebruiken is. Verkeer op de A15 kan tot die tijd omrijden via de Botlektunnel.