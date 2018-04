Boijmans heeft gestolen schilderij na halve eeuw weer terug

Een 15e-eeuws schilderij dat in 1960 werd geroofd uit museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam, is terug op zijn plek.

Het gaat om een schilderij van de geboorte van Maria van een onbekende kunstenaar. Het kunstwerk werd teruggevonden op een kunstveiling in Duitsland.

Gestolen tijdens lunchpauze

Maandagavond werd het kunstwerk teruggebracht naar het museum. "Op 27 december 1960, toen de suppoost met lunchpauze was, drukte de dief het uit zijn lijst en rende ermee naar buiten", vertelt conservator Friso Lammertse.

"De schok was enorm. Er was toen nog geen camerabeveiliging, al werden de schilderijen heus goed bewaakt. Nadat dit gebeurde, kregen alle schilderijen een bewegingsbeveiliging."

'Als het ergens te koop was aangeboden, hadden we daar zeker melding van gekregen' Conservator Friso Lammertse

Het schilderij, dat destijds een verzekeringswaarde van 50 duizend gulden had, was een belangrijk stuk voor het museum. Er werd een beloning van 2500 gulden uitgeloofd voor de gouden tip, maar het doek werd nooit teruggevonden.

Conservator Lammertse vermoedt dat het al die tijd bij een liefhebber aan de muur heeft gehangen. "Het lijkt erop dat het nooit is doorverkocht. Alle kunsthandelaars en veilinghuizen waren ingelicht over de roof. Als het ergens te koop was aangeboden, hadden we daar zeker melding van gekregen."

Boijmans beschikt nog altijd over de vele brieven die het museum kreeg. "Van helderzienden die beweerden te weten hoe de dader eruit zag. Of een gedetineerde uit de gevangenis in Leeuwarden die schreef dat hij het schilderij vast wel kon opsporen als hij vrij kwam. Maar dan wilde hij het "wel effe zwart-op-wit, van die beloning."

Babel

In oktober vorig jaar dook het schilderij op bij een kleine veiling in Bonn. "Een Duitse verzamelaar tipte ons, dat dit heel goed ons schilderij zou kunnen zijn." De politie in Duitsland onderzoekt hoe de aanbieder aan het kunstwerk is gekomen.

Al heeft het een vochtplek in de rechterhoek en is het vernis behoorlijk vergeeld, het schilderij verkeert in goede staat. "We kunnen het goed restaureren", zegt Friso Lammertse. Maar eerst is het te zien in een vitrine bij de expositie Babel in het museum.

"Wat het verhaal extra bijzonder maakt, is dat het museum in 1962 van het verzekeringsgeld een schilderij heeft gekocht, dat behoort tot hetzelfde altaarstuk als het gestolen werk", vertelt Lammertse.

"De onbekende schilder heeft zestien taferelen uit het leven van Maria geschilderd. Een van die schilderijen hangt nu op de tentoonstelling Babel en daar zetten we het terug gevonden schilderij bij. Eind mei, als de tentoonstelling wordt afgebroken, gaan we het gestolen werk restaureren. En natuurlijk worden de twee schilderijen dan voortaan samen getoond in het museum."