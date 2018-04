Rode hoedjes, paarse jurken en vooral heel veel lol bij Red Hat Society

De dames van de Royale Rode Hoed in Rotterdam

De dames van de Royale Rode Hoed in Rotterdam

Wel eens een groepje dames met rode hoeden en paarse jurken zien lopen? Die horen waarschijnlijk bij de damesclub 'Red Hat Society'. Dinsdag werd in Rotterdam-Prinsenland een nieuwe afdeling van de damesorganisatie geopend.

De Red Hat Society is een van oorsprong Amerikaanse vrouwenorganisatie die in Nederland inmiddels al meer dan honderd afdelingen heeft. De vrouwen van de Red Hat Society dragen rode hoeden en paarse kleding en hebben samen maar één doel: zo veel mogelijk plezier maken.

Dinsdagmiddag is in ontmoetingscentrum de Prinsenhof het nieuwe ‘chapter’ van de Red Hat Society Rotterdam gelanceerd: De Royale Rode Hoeden. Zoals gebruikelijk bij de dames van de Red Hat Society kent elk chapter een bepaalde rolverdeling. Magda Breur, ook wel Margy genoemd, is de 'queen', oftewel het hoofd van de groep.

Gedicht

De idealen van de Red Hat Society zijn in de jaren negentig tot stand gekomen en zijn gebaseerd op de principes van het gedichtvan Jenny Joseph. ''Ga doen wat je wil doen, alle taken heb je volbracht. Zorg dat je opvallend gekleed bent: paarse kleding, rode hoed,'' is volgens Margy wat er in het gedicht staat.

En dat zijn dan ook de principes die de dames naleven. Zij komen maandelijks bijeen om samen te lunchen of koffie te drinken, maar er zullen ook andere activiteiten op de agenda komen te staan. En dat zijn niet per se rustige activiteiten: de dames grappen zelfs over bungeejumpen. ''Dat kan allemaal, zolang je je rode hoed maar vasthoudt,'' lacht Margy.

Tiffany de Bijoux, één van de potentiële leden van De Royale Rode Hoeden, vindt de damesclub vooral gezellig. ''Daar hou ik van, gezellige dingen doen, cultuur snuiven.'' Misschien is paaldansen een idee voor de eerstvolgende activiteit, grapt ze. ''Dat is heel cultureel. Wist je dat niet?''