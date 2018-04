Verdachte vrijgelaten in zaak Orlando

De 27-jarige man uit Den Haag die zondagochtend werd aangehouden voor betrokkenheid bij het overlijden van de 17-jarige Orlando Boldewijn, is dinsdagmiddag vrijgelaten. Hij blijft wel verdachte.

De man is de afgelopen dagen gehoord over zijn mogelijke betrokkenheid bij de dood van de Rotterdammer. Er is onvoldoende bewijs om hem langer vast te houden, meldt de politie.

Vermissing

Het is nog altijd onbekend wat er precies is gebeurd met Orlando. Het lichaam van de tiener werd eind februari gevonden in een plas in de Haagse wijk Ypenburg, nadat hij meer dan een week vermist was geweest.

Voordat hij verdween, was hij op twee dates geweest. De laatste date was met een man in Den Haag, die de tiener afzette in Ypenburg. Duikers gingen op die plek het water in en haalde het lichaam van Boldewijn boven. Dat gebeurde na een tip die was binnengekomen via Meld Misdaad Anoniem.