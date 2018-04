Een baby baren en je ja-woord geven op dezelfde dag

Een baby krijgen én trouwen op dezelfde dag. Er zijn niet veel moeders bij wie die twee bijzondere gebeurtenissen samenvallen. Maar voor Adriënne Bervoets (31) uit Numansdorp was het maandag echt dubbel feest.

Haar man Bas van Oosten (34) zat zondag naar de bekerfinale tussen AZ en Feyenoord te kijken toen Adriënne gerommel in haar buik voelde. Dat het de voorbode voor weeën was, lag niet echt voor de hand. De baby zou immers pas rond 12 mei komen.

Maar de pijn werd erger. Zo heftig dat het stel besloot om 's avonds naar het ziekenhuis te gaan. Ze hoopten dat de weeën zouden stoppen en dat ze maandag gewoon hun ja-woord aan elkaar zouden kunnen geven. De baby dacht daar anders over.

Het koppel moest in het ziekenhuis blijven, waar Bas om 07.30 uur 's ochtends de telefoon pakte om alle bruiloftsgasten af te bellen. "Ze dachten eerst dat ik een grap maakte", zegt hij.

Siem

Rond 12.30 uur kwam Siem op de wereld. Een wolk van een baby, 3375 gram zwaar. Moeder en kind maakten het zo goed dat Adriënne al snel aangaf die dag ook nog te willen trouwen. "Ik voelde me gewoon hartstikke goed."

Bas: "Toen heb ik iedereen weer opgebeld dat de bruiloft tóch doorging. Dachten ze opnieuw dat ik een grap maakte."

Kleine Siem moest natuurlijk ook mee naar de ceremonie in het gemeentehuis van Cromstrijen. Maar de temperatuur van de boreling was nog niet helemaal op peil. "Hij is een tijdje onder een warmtelamp gelegd. En toen kon hij daarna met ons mee", zegt Bas.

In het gemeentehuis hadden ambtenaren niet meer op de bruiloft gerekend. De trouwzaal was al gereed gemaakt voor de lintjesregen van donderdag. Snel werden er maandagmiddag nog wat vlaggetjes opgehangen. En een kaart geprojecteerd met 'Hoera, een jongen!'

Met vijfenhalf uur vertraging kon het huwelijk daarna alsnog worden voltrokken. Met kleine Siem erbij. Hij kan vast de boeken in als de jongste getuige ooit.

Van Persie-weeën

Dat het jongetje Siem zou gaan heten, stond trouwens al anderhalf jaar vast. Geen Robin dus, naar de bekende Feyenoordheld?, dringt de verslaggever van Radio Rijnmond aan. De kersverse vader moet er om lachen. En toont direct ambitie. "Misschien dat we ons volgende zoontje Robin noemen."

De verslaggever heeft intussen een naam bedacht voor barenspijn tijdens de bekerfinale: Van Persie-weeën.