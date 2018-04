Tatje 020 gebakken lucht goed voor lijn en leedvermaaksmaak

Patatje 020 voor de slanke lijn en niet in de laatste plaats als prima leedvermaakspraak vindt bij de snackloketvetput Jason's Place van Willem en Hanny Wielenga inmiddels gretig aftrek.

De 'helegaar niets in amsterdam'-hymne die afgelopen zondagavond uit honderdduizenden schore kelen weerklonk op Rotterdam zuid en noord, maar ook in zuidelijker en andere delen van het land, bracht Willem op het patatje 020 gebakken lucht.

Iedereen die bij de FR12-snackkar een bestelling doet krijgt van de olijkvrolijke patatbakker eerst plompverloren de lege zak en/of bakgrap om de oren.

Eenieder die nietsvermoedend de lege zak met of zonder inhoudsloze bak opendoet vraagt ongemoed wat dat allemaal moet, waarop Wielenga met bulderende lach repliceert: 'Da's nou een Tatje 020, .....een zak met helemaal niets!'

Samen met de anti-reclame dat ie al jaren z'n vette beksnacks in afgewerkte motorolie laat pruttelen legt 'm geen windeieren, want de clientele prikt door de oubollige grappen en grollen van het populaire Kuip-fenomeen heen en bestelt nog wat extra's in het gemeen.

Om de hilarische houten bek sfeer te proeven ging Jack F Kerklaan even langs bij deze snackstek van de uitstek