Leefbaar Rotterdam wil debat over financiering Rotterdamse moskeeën

Tanya Hoogwerf van Leefbaar Rotterdam wil donderdag in debat met burgemeester Aboutaleb over buitenlandse financiering van Rotterdamse moskeeën. Ze krijgt daarvoor steun van VVD en CDA.

Zeker dertig islamitische organisaties in Nederland, waarvan acht in Rotterdam en één in Dordrecht worden gefinancierd vanuit de Golfstaten of hebben hiertoe een verzoek ingediend, blijkt uit onderzoek van Nieuwsuur en NRC.

"Een zeer zorgelijke en onwenselijke gang van zaken, aangezien middels deze vorm van financiering eenvoudig een radicaal en anti-democratisch gedachtegoed verspreid kan worden en fout geld kan worden witgewassen", vindt Hoogwerf.

Geen invloed

Voormalig bestuurder Jacob van der Blom regelde de financiering van moskee De Middenweg in Rotterdam-Noord en de Blauwe Moskee in Amsterdam. Het geld kwam in beide gevallen uit de Golfregio. "De aanschaf van het gebouw van moskee De Middenweg is betaald uit Qatar, ongeveer 750.000 euro", zegt Van der Blom. "Bij de Blauwe Moskee ging het om 2,6 miljoen euro uit Koeweit."

Tocht ontkent Van der Blom dat er invloed vanuit het Midden-Oosten is uitgeoefend in de moskeeën waar hij werkzaam was. "Daar is nooit sprake van geweest. We hebben altijd zelf bepaald welke imams wij aantrokken. Het waren ook altijd Nederlandstalige imams. In de Middenweg zul je geen radicale teksten horen."

Van der Blom wilde dat De Middenweg een multi-etnische moskee zou worden, daarom kon hij niet terugvallen op geld uit de Marokkaanse of Turkse gemeenschap en klopte hij aan bij Qatar, zegt hij. "We zijn daar begonnen met vijf mensen. Nu zit de moskee wekelijks vol en ontvangt De Middenweg al jaren geen buitenlands geld meer. De gemeenschap brengt nu zelf het geld op."

Van der Blom zegt altijd transparant te zijn geweest over de financiering.