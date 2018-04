Kinderen gewond door stadionfakkels bij huldiging Feyenoord

Twee kinderen zijn maandagmiddag gewond geraakt bij de huldiging van Feyenoord door vonken van een stadionfakkel. De man die het vuurwerk afstak in de Kuip, is aangehouden.

Een meisje kwam er vanaf met verschroeid haar en verbrande kleding. Een 10-jarig jongetje kreeg spetters op zijn hoofd, arm en voet toen hij met zijn ouders en zusje bij de huldiging was.

Toen hij de spetters voelde prikken, is hij gelijk weggerend. Daardoor is erger letsel voorkomen. Hij moest naar het ziekenhuis en zit met zijn arm in het verband. Zijn Feyenoord-tenue, en het Feyenoord-trainingspak van zijn vader, zijn door de spetters kapot.

Bij de huldiging zijn in totaal dertien mensen aangehouden, waarvan elf voor het meesmokkelen of afsteken van vuurwerk. De meesten kregen een boete van 250 euro.

Bekerwedstrijd

Ook bij de bekerfinale zelf was er veel vuurwerk. Het spel werd aan het begin van de wedstrijd zelfs even stilgelegd door rookfakkels vanaf de AZ-tribune. Voorafgaand aan de wedstrijd werd ook in het Feyenoord-vak zwaar vuurwerk afgestoken.

Rond de bekerwedstrijd zijn uiteindelijk 37 mensen aangehouden voor onder andere vuurwerkbezit.



Het aantal incidenten met vuurwerk in de Nederlandse stadions is het vorige seizoen met bijna een kwart toegenomen van 140 naar 173, meldt de politie.

​“En dan kunnen we er nog vanuit gaan dat niet iedereen die een nare ervaring heeft met vuurwerk hier melding of aangifte van doet”, zegt korpschef Frank Paauw. “Veel mensen willen niet zeuren of denken het hoort er nu eenmaal bij. Van die gedachte moeten we af.”