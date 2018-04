Deel dit artikel:











Drukke ochtendspits verwacht voor Van Brienenoordbrug Van Brienenoordbrug

Weggebruikers die woensdagochtend over de Van Brienenoordbrug in de A16 moeten, zullen rekening moeten houden met een drukkere ochtendspits. De rijstrook voor vrachtverkeer richting Den Haag is afgesloten door schade aan het wegdek.

De rijstrook moet gerepareerd worden en blijft een groot deel van de woensdag dicht, zegt Rijkswaterstaat. De afsluiting van de strook leidde ook dinsdag in de avondspits tot files.