Fotomuseum roept hulp van publiek in voor beschrijven van half miljoen foto's

Het Nederlands Fotomuseum zoekt mensen die willen helpen om het archief van de bekende fotograaf Cas Oorthuys (1908-1975) te beschrijven. Het gaat om bijna een half miljoen foto's.

Volgens directeur Ruud Visschedijk van het Rotterdamse museum is de hulp van het publiek niet alleen nodig vanwege de grote hoeveelheid materiaal. "We zijn ook op zoek naar specifieke kennis over uiteenlopende zaken, want Oorthuys fotografeerde letterlijk alles en overal ter wereld." Het museum zoekt bijvoorbeeld experts op het gebied van Nederlandse klederdracht, scheepvaart en landbouw.

Het Fotomuseum wil het hele archief van Oorthuys toegankelijk maken voor het publiek. Visschedijk: "Cas Oorthuys is een fantastische fotograaf, die iedereen moet kennen. Hij heeft een grote invloed gehad op de ontwikkeling van de Nederlandse fotografie en op het beeld dat wij Nederlanders van ons land hebben."

De afgelopen maanden heeft het museum het archief gedigitaliseerd door alle contactbladen met afdrukken van Oorthuys' foto's te scannen. Vanaf 1 mei staan de contactbladen online en kan iedereen via het bestaande platform Vele Handen meehelpen om ze van een beschrijving te voorzien.

In het Fotomuseum aan de Wilhelminakade is vanaf 15 september de overzichtstentoontstelling Dit is Cas te zien.