Wijnaldum verslaat met Liverpool het AS Roma van Strootman

Oud-Feyenoorder Georginio Wijnaldum heeft met zijn Liverpool het AS Roma van de voormalig Spartaan Kevin Strootman met ruime cijfers verslagen in de halve finale van de Champions League. Toch mogen de Romeinen nog hopen omdat het in de slotfase van 5-0 terug kwam tot 5-2.

Wijnaldum mocht niet in de basis beginnen bij 'The Reds', maar kwam na 18 minuten in de ploeg omdat Alex Oxlade-Chamberlain niet verder kon. Strootman startte wel bij de Italianen. Mede door de inbreng van Wijnaldum begon het te halverwege de eerste helft draaien bij Liverpool. De in topvorm verkerende Egyptenaar Mohamed Salah scoorde twee keer.

Na de pauze ging Liverpool vrolijk door met aanvallen en kwam het op 5-0 waarbij Salah twee keer de aangever was. Nadat de Egyptenaar een publiekswissel kreeg, scoorde AS Roma nog twee keer in de slotfase. De return is volgende week in de Italiaanse hoofdstad.