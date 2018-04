Deel dit artikel:











RotterTram toert vanaf eind juni door de stad In het rijdende restaurant is plek voor ruim veertig personen

Uit eten in een rijdende historische tram. Vanaf 28 juni kan dat in Rotterdam. Want dan gaat de RotterTram vijf dagen per week door de stad toeren. Er is plaats voor 44 gasten. En voor het menu tekent een topkok: Ad Janssen van Kasteel van Rhoon en Bellevue.

De RotterTram is een omgebouwd voertuig uit 1969, dat helemaal gestript is. De deuren, ramen en de vloer zijn eruit gehaald en de oude instructietram heeft weer een voordeur gekregen. De komende weken krijgt de tram in de oude tramremise van de RET aan de Kootsekade een nieuwe lik verf en worden er meubels en keukenapparatuur geplaatst. "Daarna maken we een aantal testritten en wordt de RotterTram gekeurd", zegt ondernemer Suzanne Knegt, die het rijdende restaurant met een crowdfundingsactie op de rails zetten. Het was de bedoeling dat de tram in maart klaar was. Maar dat is dus een paar maanden later geworden.