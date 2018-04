Hogere straffen voor ram- en plofkraken

Plofkraak in Leerdam

Het Openbaar Ministerie eist vanaf mei hogere straffen voor het plegen van ram- en plofkraken. Bij de kraken worden steeds vaker zware explosieven ingezet met een groot risico op brand en instorting.

Vanaf volgende week gaat de richtlijn voor een plofkraak naar 24 maanden gevangenisstraf voor een gebouw zonder woningen. Als woningen in het gebouw zitten, mag de eis verdubbeld worden.

Bij ramkraken gaat de norm naar 21 maanden gevangenisstraf. Nu staat er voor ram- en plofkraken 15 maanden gevangenisstraf voorgeschreven.

Ook de politie probeert het aantal overvallen terug te brengen. Zij zijn vorig jaar in Rotterdam, Utrecht en Amsterdam gestart met een proef om verdachten van plofkraken te stoppen. Hun criminele geld wordt afgepakt en familieleden worden in de gaten gehouden.

Achter de kraken in Nederland zit volgens justitie een groep van ongeveer driehonderd mannen. Ze worden verantwoordelijk gehouden voor plof- en ramkraken in Nederland en net over de grens met Duitsland.