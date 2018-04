Justitie eist taakstraf tegen trucker die Rotterdamse motoragent aanreed

De vrachtwagenchauffeur die in 2015 op de A15 bij Rotterdam een motoragent heeft aangereden stond woensdag voor de rechter. Justitie eist een taakstraf van 160 uur tegen de 42-jarige man uit Melissant. Hij zou opzettelijk te dicht op de agent hebben gereden en hem daarna hebben aangetikt.

De motoragent raakte door het ongeluk een deel van zijn arm kwijt. Hij gaat er vanuit dat de aanrijding een bewuste aanslag op zijn leven was. Hij had de chauffeur aangehouden, omdat zijn truck te zwaar beladen was.

De 42-jarige verdachte uit Melissant zegt dat er geen opzet was. Hij was de motoragent een kort moment uit het oog verloren.

Naast de taakstraf vraagt justitie een voorwaardelijke celstraf van twee maanden en een jaar rijontzegging. De rechter in Rotterdam doet over twee weken uitspraak.

