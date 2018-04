Deel dit artikel:











Aantal verkeersdoden in Zuid-Holland stijgt fors

In Zuid-Holland zijn vorig jaar 97 mensen omgekomen in het verkeer. Dat zijn er 27 meer dan in 2016. ​Het aantal verkeersdoden in onze provincie steeg daarmee het hardst van alle provincies.

In heel Nederland vielen 613 verkeersslachtoffers. Opvallend is dat er voor het eerst meer fietsers dan automobilisten slachtoffer waren. Vooral het aantal dodelijke ongelukken met e-bikes nam toe. Slachtoffers zijn met name ouderen.