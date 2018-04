Bleiswijkers pikken massale bomenkap niet : de beuk er in !

Bewoners langs de Bleiswijkse Zoom verzetten zich tegen de kap van honderden essen. Staatsbosbeheer wil vanaf augustus honderden essen kappen omdat ze bijna allemaal aangetast zijn door een schimmelziekte.

Dick van Stegeren van Staatsbosbeheer: "Het is een zeer ongewenste situatie. Het overkomt ons, het is een Aziatische schimmel die via Polen naar Nederland gekomen is in 2009. De schimmel tast het hele essenbestand van Nederland aan. Hier aan de Bleiswijkse zoom is 95 procent van de bomen aangetast."

Staatsbosbeheer wil de bomen snel kappen omdat de zieke essen kunnen omvallen en voor gevaarlijke situatie zorgen. Het is een smal gebied met veel wegen. Een 25 meter hoge ziek es kan dan gemakkelijk op een voetpad of een fietspad vallen.

Maar een aantal bewoners is het niet eens met Staatsbosbeheer. Volgens bewoonster Mirjam zijn er niet veel bomen ziek. "Er blijken er achttien ziek te zijn, hoorde ik net. Maar ik denk dat dat wel meevalt. Als ik daar wandel staat daar heel veel in bloei, alles wordt groen. We gaan bezwaar aantekenen. Ze horen nog van ons. De beuk erin? Absoluut!"

Ook bewoonster Connie Groen is tegen de massale kap. "Staatsbosbeheer zou het bos moeten beheren niet vernietigen. Als je gaat kijken hoe mooi het is dan denk ik: waar zijn ze mee bezig? Ik zou me bijna willen vastbinden aan een boom om te zeggen: doe dit alsjeblieft niet."

Naast de kap van de essen speelt nog een andere kwestie in het gebied. Door aanleg van de A16 door het Lage Bersche Bos moet Staatsbosbeheer op zoek naar nieuwe plekken die kunnen zorgen voor wateropvang. Daarvoor moeten er op twee plekken bomen worden gekapt en 70.000 m3 grond worden afgegraven om nieuwe waterpartijen te maken.

Volgens bewoner Peter Dullaart zijn er voldoende alternatieven: "We laten het er niet zomaar bij zitten. We gaan massaal bezwaar aantekenen."