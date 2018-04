Rotterdam Baron wil Amsterdamse terrassen veroveren

Deze zomer wil de Baron doorbreken op de Rotterdamse terrassen. De Baron is een in Rotterdam bedachte vermouth. De bedenkers van de Baron, de Rotterdamse ondernemers Rogier Wilmink en Jean-Jacques Sliepen, hopen het drankje ook in Amsterdam te slijten.

"Deze zomer gaan we de Baron op de Rotterdamse terrassen introduceren, vertelt Rogier Wilmink. "En we gaan naar Amsterdam, een stad waar ontzettend veel gebeurt op het gebied van cocktails, daar mogen we niet gemist worden."

Vorig jaar vonden de twee in Spanje een producent van gedistilleerde dranken die de Rotterdamse vermouth kon maken. De basis van het drankje is de Grenache druif met toevoegingen van onder meer rozemarijn, vlierbloesem, bergamot en bloedsinaasappel.

De amberkleurige Baron Vermouth met een alcoholpercentage van 18% is een ode aan de Rotterdamse havenbaronnen die begin 1900 zoveel betekenden voor de ontwikkeling van Rotterdam, vertelt Rogier Wilmink. "De Rotterdamse havenbaron is onze inspiratie. Maar het kan ook slaan op de legende van Baron von Münchhausen op die kanonskogel, dat was ook een avontuurlijke kerel. Dat gevoel willen we oproepen."