Politie onderzoekt dood kindje in Rotterdam-West Foto: AS Media

In een woning aan de Rotterdamse Mathenesserdijk is een stoffelijk overschot van een baby aangetroffen. De doodsoorzaak is onbekend en de politie houdt alle scenario's open.

De recherche en de Forensische Opsporing doen onderzoek in de Rotterdamse woning. De politie gaat ook een buurtonderzoek houden.