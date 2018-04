Deel dit artikel:











Feyenoord massaal bekeken via RTV Rijnmond Aanvoerder Karim El Ahmadi en trainer Giovanni van Bronckhorst

Het afgelopen weekend is de bekerfinale en de huldiging van Feyenoord massaal bekeken via RTV Rijnmond. Opvallend was het aantal kijkuren online: 2.064.534 minuten in totaal.

Cross mediale aanpak

Cross mediale aanpak

RTV Rijnmond kiest steeds vaker voor een cross mediale aanpak tijdens grote evenementen. Naast tv en radio konden mensen alles rondom de bekerfinale en de huldiging volgen via andere kanalen van RTV Rijnmond. Nieuwsberichten, audio, video, live radio en live tv werden integraal uitgezonden via rijnmond.nl, de app, Facebook, Twitter en Instagram. Het aantal views op de diverse platformen was ruim 1,25 miljoen. Alle video content in totaal zorgde voor 2.064.534 minuten aan kijktijd online. TV en radio

Ruim 400 duizend mensen hebben via TV Rijnmond mee kunnen genieten van de bekerfinale en de huldiging van Feyenoord. Dit zijn vier keer zoveel kijkers meer dan op een gewone zondag en maandag. TV Rijnmond startte afgelopen zondag vanaf 17.00 uur met een extra lange FC Rijnmond met als studiogasten de oud-Feyenoorders Danny Buijs en Harry van der Laan. Tussendoor werd er geschakeld met het centrum van Rotterdam waar duizenden Feyenoord-supporters het duel via schermen volgden. Vanaf 18.00 uur was RTV Rijnmond er zowel via radio als tv live bij met het overbekende enthousiaste liveverslag van verslaggevers Dennis van Eersel en Sinclair Bischop. Voor de mensen die niet naar de Kuip konden gaan of geen vrij kregen op maandagmiddag bood RTV Rijnmond haar kijkers de mogelijkheid live mee te genieten van het grandioze feest in de Kuip.