35 nieuwe Stolpersteine in Rotterdam

Rotterdam krijgt er 35 Stolpersteine bij. Woensdag en donderdag worden ze gelegd. De gedenktekens worden geplaatst in het trottoir voor huizen waar ooit Joodse Rotterdammers hebben gewoond. Inmiddels liggen er in Rotterdam meer dan 300 Stolpersteine.

Stolpersteine (struikelstenen) zijn gedenkstenen met namen van slachtoffers van de nazi's.

Er wordt onder meer een Stolperstein geplaatst voor Arend Spetter. De joodse Spetter werd op 13 oktober 1943 gearresteerd en via kamp Vught gedeporteerd naar Auschwitz. Deze Stolperstein werd mogelijk gemaakt donaties van bezoekers aan het Museum '40-'45 NU aan de Rotterdamse Coolhaven.

Ook in de regio worden de komende tijd Stolpersteine gelegd. In Sliedrecht op vrijdagmiddag en zaterdagochtend, in Zwijndrecht op maandagochtend en in Dordrecht op 15 mei.

Op initiatief van de stichting Loods 24 zijn er sinds 2010 in Rotterdam bijna 300 struikelstenen gelegd. Wereldwijd liggen er zo'n 61.000 Stolpersteine in 22 landen. Een Stolpersteine en het plaatsen ervan kost 165,50 euro.