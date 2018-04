9-jarige 'waterrat' Lars scoort twintigste zwemdiploma

Onderwater zwemmen is een makkie voor Lars

De 9-jarige Lars Stello uit Goedereede heeft dinsdagmiddag zijn twintigste zwemdiploma gehaald. Lars begon met zwemmen bij zwembad ’t Zuiderdiep toen hij nog maar een half jaar oud was. Inmiddels kan hij van alles in het water: van wakzwemmen en snorkelen tot reddingszwemmen.

Zenuwen heeft Lars niet meer voor het diplomazwemmen. Hij weet inmiddels precies hoe afzwemmen gaat. Hij helpt zelfs de badmeesters en -juffen een handje.

"Je bent heel vrij in het water en je kan alles doen wat je wil in het water. Daarom vind ik zwemmen leuk", legt Lars uit.

Echte waterrat

Zwemjuf Saskia Drok noemt hem een echte ‘waterrat’. "Het is wel uniek dat een kind zoveel zwemdiploma’s heeft. De meeste kinderen stoppen na A en B en soms C. Maar Lars kan echt supergoed zwemmen."

Lars heeft nu Guppy 1-2-3, Puppy 1-2-3, A, B en C, Snorkelen 1-2-3, Zwemvaardigheid 1-2-3, duiken, wakzwemmen en Survival 1-2-3. Meer diploma’s zijn er bij het bad in Stellendam niet te halen. Nu gaat hij kijken of hij gaat trainen bij een zwemvereniging. "Maar misschien ga ik ook wel voetballen", aldus het zwemtalent.

Veilig gevoel

Moeder Danielle is hartstikke trots. Het is alle ritjes op-en-neer naar het zwembad zeker waard. “Hij vindt het echt heel leuk en voelt zich als een vis in het water. En het geeft ons als ouders natuurlijk ook een super veilig gevoel.”