Politie zoekt tips over vermiste Shanty (16) uit Rotterdam

De Rotterdamse Shanty Urbano wordt sinds 19 april vermist. Vanaf het moment dat het 16-jarige meisje verdween uit haar woning in Beverwaard heeft niemand meer iets van haar gehoord.

"Shanty is afgelopen donderdag weggelopen van huis. Ze zou die dag stage gaan lopen, ze is niet op komen dagen op dat stageadres en ze kwam aan het eind van de dag niet meer thuis", vertelt Willemieke de Vos van de politie-eenheid Rotterdam.

Onderzoek

De politie is direct een onderzoek gestart. "Dat gaat een beetje in fases. We laten eerst alle collega's weten dat dit meisje zoek is. We hebben haar foto's op al onze sociale kanalen verspreid", zegt De Vos.

Ook gaat de politie alle contacten die ze heeft gehad na. Shanty heeft geen telefoon bij zich, maar de politie bekijkt eventuele activiteit op haar ov-kaart en of ze op internet iets van zich laat horen.

België

Waar Shanty kan zijn is nog een raadsel. "We hebben contact met de school en met haar familie. Daaruit komt wel een verhaal dat ze contact zou hebben gehad met een man uit België. Of dat werkelijk zo is, weten we niet. Maar het is een van de scenario's", zegt De Vos.

"Daarom wordt er nu ook in België uitgekeken naar het vermiste meisje. We blijven haar foto delen op sociale media, we houden contact met België en houden haar ov-kaart in de gaten."

"Daar gaan we mee door totdat ze terug is want ze moet gewoon thuis zijn", besluit

de politie-woordvoerder.