Chemours mag PFOA volgens vergunning lozen

Chemours mag de kankerverwekkende stof PFOA nog steeds lozen. Dat staat zwart op wit in de vergunning, die door de provincie Zuid-Holland in 2013 aan het Dordtse bedrijf is gegeven.

Desondanks legde diezelfde provincie Chemours deze week een dwangsom op, als het bedrijf niet binnen acht weken de illegale, indirecte lozing van PFOA op oppervlaktewater staakt.

Formeel zegt Chemours alleen het "oneens te zijn met de opgelegde dwangsom en met de autoriteiten in gesprek te gaan". Bronnen binnen het bedrijf stellen dat de provincie "geen poot heeft om op te staan".

In de vergunning staat dat onder meer vanuit de Teflon-fabriek, waar nu met GenX en tot 2012 met PFOA gewerkt werd, per jaar maximaal 80 miljoen liter afvalwater mag worden geloosd.

In de vergunning staat dat dit afvalwater verontreinigd kan zijn met PFOA, maar zowel in de vergunning als de bijlagen staat niet hoeveel PFOA er maximaal in mag zitten.

Teksten uit 2010

De provincie Zuid-Holland erkent dat dit zo in de actuele vergunning staat. "Maar die teksten dateren van 2010, toen het bedrijf nog PFOA gebruikte en bezig was met het uitfaseren daarvan", aldus een woordvoerster.

Zij vervolgt: "Het bedrijf heeft bij herhaling beloofd dat er na 2012 géén PFOA meer gebruikt wordt. Dan kan het niet zo zijn dat de stof jaren later nog steeds geloosd wordt. Daarom treedt de provincie nu op".





Miniscule hoeveelheden

Chemours zeg dat het de stof inderdaad niet meer gebruikt. "Ook wij hebben niet direct een verklaring dat er in 2017 nog PFOA gemeten werd in ons afvalwater. Al gaat het om minuscule hoeveelheden", zegt Jeroen Brunings van Chemours.

Zowel het bedrijf als de provincie sluiten niet uit dat er sprake is van uitspoeling uit het milieu. PFOA is een resistente stof en is dus niet afbreekbaar. Uit eerdere onderzoeken, onder meer in volkstuintjes , bleek dat PFOA nog steeds op tal van plekken in de regio aanwezig is.

PFOA zit overal: In elk menselijk lichaam bevindt zich gemiddeld 3500 nanogram van deze stof in een liter bloed. De bij Chemours gemeten lozing betreft 148 nanogram per liter afvalwater.

"Maar hoe minimaal de hoeveelheid ook is", zegt de woordvoerster van de provincie, "wij stellen ons op het standpunt dat lozing van PFOA niet is aangevraagd en ook niet vergund".

Naar de rechter

Nogmaals geconfronteerd met de tekst in de vergunning stelt ze: "als Chemours het niet eens is met de dwangsom, dan kan het bedrijf naar de rechter stappen".

De kans is groot dat dat ook gebeurt. "Wij lopen niet op zaken vooruit. We gaan eerst praten met de provincie en onderzoeken waar die vorig jaar geconstateerde PFOA-resten vandaan komen", zegt Brunings van Chemours.

Vragen

Intussen vragen ook veel lokale en provinciale politici zich af wat er aan de hand is. De Statenfracties van Groen Links en de PVV eisen uitleg van Chemours en willen er op 16 mei over praten met Gedeputeerde Staten.