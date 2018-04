Van zooi naar mooi: gouden vuilniswagens halen afval op in Rotterdam

Twee gouden vuilnisauto's met in grote letters 'Goudtransport' erop, rijden vanaf woensdag door de stad om afval op te halen. De wagens moeten de Rotterdammers bewuster maken van het feit dat vuil veel geld waard is.

Rotterdam wil afval de komende jaren allemaal gaan recyclen. Het moet een soort minilaboratorium worden, waarbij afval eigenlijk niet meer bestaat, maar een grondstof is voor nieuwe dingen.

Roberto Emanuelson, publieksvoorlichter van de gemeente Rotterdam, deelt folders uit in een jack met de slogan 'van zooi naar mooi'. "Afval wordt vaak nog gezien als rotzooi, maar afval is een waardevolle grondstof voor iets nieuws. Die bewustwording proberen we aan te wakkeren."

Burgemeester Aboutaleb, met gouden stropdas om, was aanwezig om het initiatief Rotterdam Circulair af te trappen. "Ik heb altijd al een patser willen zijn", grapt de burgemeester in de microfoon van RTV Rijnmond.

Aboutaleb is trots op de stad, zeker op het gebied van recycling: "In Nederland hebben wij zeker de koppositie, daar ben ik van overtuigd. We kunnen ijzer recyclen, plastic. Ik denk dat het een hele goede zaak is onze burgers te laten zien dat wat zij als afval beschouwen, helemaal geen afval is. Wat ze afgeven aan de samenleving is verder halffabricaat voor het maken van andere producten."