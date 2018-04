Deel dit artikel:











Mishandelde homo Dordrecht nu zelf opgepakt Datingapp Grindr. Foto: ANP/Robin van Lonkhuijsen

Eén van de twee mannen die eind maart werd belaagd door meerdere jongens in Dordrecht na afspraakjes te hebben gemaakt via datingapp Grindr, is nu zelf opgepakt. De 33-jarige man wordt verdacht van grooming, het moedwillig willen afspreken met een minderjarige.

De politie pakte de afgelopen weken dertien jongens op. Deze jongeren in de leeftijd van 14 tot 21 jaar behoorden mogelijk tot een groep die mannen opwachtte die via de homo-datingapp afspraakjes hadden gemaakt. Zij zouden de twee mannen op 31 maart en 1 april belaagd hebben op de Schenkeldijk en de Smitsweg in de Dordtse wijk Sterrenburg.