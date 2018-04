Tweede editie Reggae Rotterdam ondanks forse kritiek

Op 22 juli vindt de tweede editie van muziekfestival Reggae Rotterdam plaats. Dit ondanks de felle kritiek van de bezoekers bij de vorige editie.

Vorig jaar was het festival in het Park bij de Euromast uitverkocht . Bezoekers klaagden toen onder meer over te lange rijen, het eten en het slechte geluid. De milieudienst Rijnmond legde een van de optredens zelfs tijdelijk stil, omdat het de geluidsnormen meerdere keren overschreed.