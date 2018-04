Gemeentehuis Oud-Beijerland wordt publieke hart fusiegemeente Hoeksche Waard

Het huidige gemeentehuis van Oud-Beijerland gaat het ‘publieke hart’ vormen van de nieuwe gemeente Hoeksche Waard. Vanuit hier wordt de dienstverlening georganiseerd en hier vinden de raadsvergaderingen plaats.

Nu de Tweede Kamer heeft ingestemd met de samenvoeging van Oud-Beijerland, Korendijk, Binnenmaas, Strijen en Cromstrijen, kan er openlijk gesproken worden over de voorbereidingen op de gemeentelijke herindeling. Achter de schermen wordt daar al langer aan gewerkt.

De bestuurders en de meeste ambtenaren gaan werken vanuit het gemeentehuis van Binnenmaas. Er komt voorlopig geen nieuw gemeentehuis.

Servicepunten

Het is aan de nieuwe gemeenteraad om een beslissing te nemen over de huisvesting in de toekomst. Wel is duidelijk dat de nieuwe gemeente de dienstverlening ook dichtbij de bewoners wil houden.

Daarom komen er vijf tot zeven servicepunten in de dorpen waar mensen terecht kunnen voor hun paspoort, rijbewijs, vergunningen en andere vragen. Ook komen er mogelijkheden voor bezorgen aan huis.

Op 21 november worden verkiezingen gehouden voor een nieuw gemeentebestuur. Op 1 januari gaat de nieuwe gemeente Hoeksche Waard van start.

Het is kort dag, maar volgens Jon Hermans-Vloedbeld, voorzitter van de stuurgroep Toekomst Hoeksche Waard, zeker haalbaar. “Ik heb er alle vertrouwen in, omdat ik zie hoe goed er nu al samengewerkt wordt.”

Waarnemend burgemeester

De nieuwe gemeente krijgt eerst een waarnemend burgemeester. De nieuwe gemeenteraad kan dan vervolgens een profiel op gaan stellen voor de nieuwe burgemeester. De gemeenteraad krijgt 37 leden. Hoeveel wethouders er komen, staat nog niet vast. Op dit moment hebben de vijf gemeenten samen vijf burgemeesters, vijftien wethouders en 83 raadsleden.

De herindeling in de Hoeksche Waard is omstreden. Drie van de vijf gemeenten gaven aan tegen te zijn. In die drie gemeenten stemden bij een burgerpeiling zo’n zeventig procent tegen één grote gemeente.

Inwoners zijn onder meer bang dat de eigen identiteit van hun dorpen verloren gaat. “Heb vertrouwen in die eigen identiteit”, zegt Hermans-Vloedbeld daarover. “Identiteit zit in de mensen zelf.”

Via de website toekomsthw.nl worden inwoners geïnformeerd over de voortgang van de fusie.