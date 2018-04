Deel dit artikel:











Politie arresteert moeder van dode baby Mathenesserdijk Foto: MediaTV

De 33-jarige moeder van de baby die woensdag levenloos werd gevonden in een woning aan de Mathenesserdijk in Rotterdam, is aangehouden. Zij wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van het zeven maanden oude kindje.

De politie werd woensdagochtend telefonisch gealarmeerd en is toen direct gaan kijken bij de woning. In het huis troffen ze toen het kindje aan. Of er sporen van geweld op het lichaam van het jongetje zijn gevonden, wil een woordvoerder niet zeggen.