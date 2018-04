Nieuwe podcast over honkbalclub Neptunus: eerste aflevering online

De eerste aflevering van een nieuwe, maandelijkse podcast over de Rotterdamse honkbalclub Neptunus staat nu online. Deze uur lange podcast wordt gepresenteerd door Radio Rijnmond-journalist Anton Slotboom en is een voorbeschouwing op het nieuwe seizoen dat deze week begint.

Trainer Ronald Jaarsma, sterspeler Dwayne Kemp en de uit Amerika teruggekeerde Stijn van der Meer blikken in de uitzending uitgebreid vooruit op deze nieuwe jaargang. In de podcast wordt bovendien ook uitvoerig gepraat over het bijzondere afgelopen jaar, waarin Neptunus de beste club van Nederland en Europa.

Maker Anton Slotboom, bekend van Radio en TV Rijnmond, is zelf groot honkballiefhebber. Hij wilde al langer het honkbal induiken. ''Er valt zoveel te vertellen over deze sport en over deze club! Het is bijzonder dat in Rotterdam de beste ploeg van Nederland en Europa speelt. Een podcast die je altijd en overal kunt beluisteren is een perfect middel om de club de aandacht te geven die het verdient.''

"Voor onze honkballers wordt dit een spannend jaar", vervolgt hij. "Er staat van alles op het spel. Het verdedigen van de landstitel bijvoorbeeld, in een ongetwijfeld weer pittige race tegen de voornaamste concurrent van Neptunus, Amsterdam. Maar ook de strijd om de Europa Cup, die wordt gespeeld in eigen stadion, belooft veel. Het kan wel eens een heel mooi seizoen worden.''