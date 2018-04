Jørgensen traint apart op Varkenoord

Feyenoord heeft woensdag voor het eerst weer getraind na de gewonnen bekerfinale tegen AZ. Na twee vrije dagen kwamen de spelers, samen met trainer Giovanni van Bronckhorst, weer bij elkaar op Varkenoord. Nicolai Jørgensen trainde apart van de groep. De spits werkte wat loopoefeningen af met hersteltrainer Stijn Vandenbroucke, waarna hij vroegtijdig naar binnen ging.

Robin van Persie was afwezig op het trainingsveld, evenals de spelers die dinsdag met Feyenoord 2 in actie kwamen. Bij de supporters rond het veld was de spits wel het grootste onderwerp van gesprek. Na de bekerwinst gaf Van Persie aan nog niet te weten of hij volgend jaar wel doorgaat met voetballen. Dat zet de supporters aan het twijfelen, zij hopen dat hun held nog een jaartje doorgaat.

Bekijk de reportage met de aanwezige supporters hierboven.