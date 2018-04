'Vervoer Trevvel gaat steeds beter'

Meer op tijd, minder klachten en grotere tevredenheid bij de gebruikers. Het gaat dan ook steeds beter met het Rotterdamse vervoer op maat door Trevvel. Ook het vervoer van cliënten van en naar instellingen toont verbeteringen. Dat schrijft wethouder Sven de Langen aan de Rotterdamse gemeenteraad.

Trevvel nam per 1 januari het vervoer over van de RMC. In de eerste maand regende het klachten van gebruikers die niet werden opgehaald, uren moesten wachten op een taxi of waarvoor niet het juiste vervoermiddel - bijvoorbeeld rolstoelgebruikers - arriveerde.

Zo stopte Gemiva SVG zelfs met het vervoer van de cliënten door Trevvel. Inmiddels is dat weer teruggedraaid. ''We zijn tevreden over het vervoer door vaste chauffeurs en het contact met de organisatie'', vertelt bestuurder George de Water. ''Je vraagt je alleen af waarom het aan het begin niet zo kon.''

Volgens wethouder De Langen is er door Trevvel hard gewerkt aan de verbetering. Zo hebben veel werknemers extra cursussen gevolgd voor het omgaan met klanten.

Ook blijkt dat de stiptheid van beide vormen van vervoer door Trevvel (Samen en Route) samenhangt met de ochtend- en avondspits. Dan wordt volgens De Langen de gestelde norm gehaald.

'Supertrevreden'

RTV Rijnmond belde de afgelopen week met tal van mensen die in januari teleurgesteld door de vele fouten hun klachten meldden. Nagenoeg iedereen is 'supertevreden' over hoe het vervoer nu gaat.

''Alleen zou ik graag zien dat Trevvel nog meer gebruik maakt van de belservice. Dan hoef je niet onnodig ergens buiten staan te wachten op je taxi'', zegt één van hen, die overigens niet als enige die opmerking maakt.

Met Trevvel Route kan het soms wel beter, vertelt één van de begeleiders van de ouderenopvang. ''Het duurt vaak nog een uur extra voordat de cliënten worden opgehaald. Ook de omgang met de mensen kan beter. Zo is er laatst nog iemand van ver in de tachtig gevallen omdat de chauffeur achter het stuur bleef zitten.''

Een ander voorval overkwam onlangs een patiënt met Alzheimer. Die werd op een verkeerd adres afgezet. De politie moest er aan te pas komen om met de familie de man op te sporen.

Leerlingenvervoer

Na de zomervakantie neemt Trevvel ook het leerlingenvervoer in Rotterdam over. Wethouder De Langen schrijft in zijn brief dat alle voorbereidingen worden getroffen om die overgang goed te laten verlopen.