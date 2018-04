Toch een 4-sterrenhotel aan het Vrieseplein in Dordrecht

Dordrecht is binnenkort een 4-sterrenhotel rijker. Omwonenden van het Vrieseplein, waar het hotel gaat komen, hebben geen bezwaar gemaakt tegen de laatste bouwplannen, dus de bouw kan nu definitief van start.

De Gemeente Dordrecht laat weten blij te zijn met het Vrieseplein-hotel, omdat het de binnenstad levendiger maakt. Projectontwikkelaar Vrieseplein BV kan nu aan de slag met de bouw van zo'n tachtig kamers.

Voor het hotel was een wijziging van het bestemmingsplan nodig. Geen van de omwonenden heeft het aangepaste bestemmingsplan aangevochten, in tegenstelling tot afgelopen jaren. Al sinds 2009 zijn er plannen voor een hotel, maar steeds maakten omwonenden of de gemeente bezwaar.

Wethouder Piet Sleeking is blij dat het bestemmingsplan nu definitief is."We hebben de belangen van omwonenden, ontwikkelaar en de stad als geheel goed afgewogen. Een hotel op deze plek komt de levendigheid van de binnenstad ten goede, en het is ook goed voor de economie."