De Open Microfoon in Rijnmond Nu

Het is woensdagavond en dat betekent: de Open Microfoon bij Rijnmond Nu! Het is bijna koningsdag, wat ga jij die dag doen? Ga je oude spulletjes verkopen of ga je bier drinken in jouw stamkroeg? Vertel het ons. Maar je mag natuurlijk ook even bellen om te klagen over je buurvrouw of over je hond die vermist is. En: moet Rutte het veld ruimen? Bel in het laatste uur van Rijnmond Nu naar 010 436 44 36!

Rijnmond Nu Twitterkanaal: Rijnmond Nu: voor het nieuws uit jouw buurt, maar ook uit binnen- en buitenland. Met verslaggevers in de regio en correspondenten uit de hele wereld. Voor het verhaal áchter het nieuws. En met bijzondere gasten in de studio. Ruud de Boer praat je iedere dag bij in Rijnmond Nu tussen 16:00 uur en 19:00 uur. Luister de uitzending terug! Klik op de 'speaker(s)'.