Moeder vermiste Shanty: kom naar huis of ga naar de politie

De moeder van de vermiste Shanty Urbano uit Rotterdam hoopt dat haar 16-jarige dochter zo snel mogelijk naar huis komt. Ze kreeg vorige week donderdag een telefoontje van school dat Shanty niet op haar stage was komen opdagen. Sindsdien wordt Shanty vermist.

RTV Rijnmond sprak met de moeder van Shanty, Sharesca Urbano. Op de ochtend van haar vermissing deed Shanty volgens haar moeder hetzelfde als op andere dagen.

Het ochtendritueel duurde alleen iets langer dan normaal, maar moeder Sharesca weet niet of Shanty zich in die paar minuten extra tijd heeft voorbereid op een vertrek.

"Shanty, als je mama hoort, moet je gewoon bellen, gewoon naar huis komen, of ga naar de politie toe", zegt de aangeslagen moeder, Sharesca Urbano. "Het is niet te doen als je niet weet waar je kind is. Of ze veilig is, of ze vrijwillig daar zit, ik weet het niet."

Tien maanden geleden pakte moeder Sharesca de telefoon van Shanty af, omdat ze niet wilde dat haar dochter via datingsites contact had met jongens.

Signalement

Shanty is een slank meisje met een getinte huidskleur, donkerbruin haar, vaak in een knotje. Ze droeg op de dag van haar verdwijning een blauwe spijkerbroek, groen camouflage vest met rits en blauwe AllStars schoenen. Shanty heeft ook een bovenbeugel.

Luister het hele gesprek met de moeder van Shanty.