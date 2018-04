Hulpverleenster ontkent doden eigen dochter

Een voormalig medewerkster van therapeutisch centrum Hoeve Jedidja in Meerkerk ontkent haar eigen dochter te hebben vermoord. Joëlle overleed op 27 januari 2012.

Destijds werd haar dood als zelfmoord gezien, maar justitie denkt daar nu anders over. Zij onderzoekt deze zaak en nog drie verdachte sterfgevallen van patiënten van Jedidja.

Linda H. was daar werkzaam als hulpverleenster. Volgens getuigen heeft zij het volgende verhaal verteld: samen met haar toenmalige man Leo trof zij Joëlle aan in haar woning. De vrouw had al slaapmiddelen ingenomen. Leo zou haar hebben vastgehouden, waarna Linda een euthanasiemiddel zou hebben toegediend. Daarop volgde de dood.

Justitie heeft bewijs dat de verdachte in ieder geval heeft geprobeerd om een euthanasiemiddel te bestellen in China. Verder wijst justitie op een afscheidsbrief die bij Joëlle is gevonden. Het handschrift zou niet van haar zijn, wel van dat van Linda. "Een handschriftdeskundige onderzoekt dat nu."

Slaappilen

Volgens de advocaten is er geen bewijs tegen hun cliënten. Marcello Jansen, die Leo den H.(63) bijstaat: "Er valt nooit meer vast te stellen waardoor Joëlle is overleden: door de slaappillen of het euthanasiemiddel?"

Advocaat John van Halderen van Linda H.(59) wees op het problematische leven van Joëlle. "Ze had een geschiedenis van 15 jaar automutilatie. In 2011 deed zij drie zelfmoordpogingen. Ze schreef meerdere keren 'ik wil dood', 'ik heb geen zin meer in het leven.' Als Linda al een rol heeft gehad bij de dood van haar dochter, dan was het op haar uitdrukkelijke verzoek."

Van Halderen vroeg de rechter Linda H. vrij te laten. Donderdag wordt daar een beslissing over genomen. Leo den H. is eerder al voorlopig vrijgelaten. Hij zit in een begeleid wonen-project en wordt door zijn advocaat omschreven als 'een kwetsbare, hulpbehoevende en makkelijk te beïnvloeden man'. Hij was met een begeleidster naar de zitting gekomen.

Münchhausen

Over Linda wordt gezegd dat zij zowel zorgzaam als manipulatief en theatraal was. Mogelijk leidt zij aan Münchhausen by Proxy, zegt justitie: een aandoening waarbij een moeder haar kind expres ziek maakt, om haar afhankelijk te maken en te kunnen verzorgen.

Justitie maakte woensdag bekend dat de drie andere sterfgevallen bij Jedidja nog wel worden onderzocht, maar dat er geen aanwijzingen zijn dat daar sprake is van moord.

De moordzaak is aan het rollen gebracht door een groot zedenonderzoek bij Hoeve Jedidja. De oprichter Aaldert van E. is daar al voor veroordeeld. Een medewerkster werd vrijgesproken.