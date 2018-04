Deel dit artikel:











Chauffeur (88) tuimelt over de kop in Rotterdam-Charlois Foto: Politie Charlois

Een automobilist is woensdagmiddag met zijn auto over de kop geslagen in Rotterdam-Charlois. Wonder boven wonder wist de 88-jarige bestuurder de wagen zonder kleerscheuren te verlaten.

De man is nagekeken in de ambulance, maar hij heeft niets aan het ongeluk overgehouden. Zijn auto is weggetakeld. Hoe het ongeluk aan de Krabbendijkestraat kon gebeuren, is niet bekend.