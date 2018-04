Badkuip voor hoosbuien op Rotterdamse dakakker

Een dak als badkuip om overtollig regenwater op te vangen. Het is mogelijk de oplossing bij extreem weer, zodat kelders en straten niet onderlopen. Op de Rotterdamse Dakakker, de grootste dakboerderij van Nederland, wordt hiermee geëxperimenteerd.

"Rotterdam heeft steeds vaker te maken met extreme hoosbuien. Daardoor wordt het riool overbelast en kan het regenwater niet weglopen", zegt Wouter Bauman van het Rotterdams milieucentrum. "Dit slimme dak staat in contact met buienradar en kan desgewenst water vasthouden of loslaten."

Dakakker

Op de Dakakker in het centrum van Rotterdam was nog 120 vierkante meter ruimte over. Daar wordt op dit moment de badkuip met flexibele stop aangelegd.

De essentie is dat een paar uur voordat regenbuien losbarsten, het waterreservoir wordt geleegd en daardoor het riool kan worden ontlast. Als de regenspits voorbij is, kan het regenwater alsnog het riool inlopen.

Er is nog een pluspunt: de hoosbuien gaan gebruikt worden voor de irrigatie voor de groente en het fruit dat op het dak aan de Schiekade verbouwd wordt.

Proef

Het waterbergingssysteem voor platte daken is in Duitsland ontwikkeld en wordt op de Dakakker getest. Als de proef slaagt, kan het volgens Bauman op meerdere kantoorpanden worden uitgerold. "Dit hier is maar 120 vierkante meter, maar dit kan je uitrollen over de rest van Rotterdam, de rest van Nederland en de rest van de wereld."

De medewerkers van de Rotterdamse Dakakker zijn enthousiast over hun badkuip voor overtollig regenwater. Ze nodigen iedereen uit om met eigen ogen hun slimme dak te komen bekijken.