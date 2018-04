Dordtse moskee negeert oproep burgemeester Kolff over preken

De Dordtse burgemeester Wouter Kolff heeft het bestuur van de Al Fath Moskee in Dordrecht woensdagmiddag gevraagd om er voor te zorgen dat hier geen verwerpelijke teksten meer worden gepredikt. Dat gebeurde de afgelopen jaren wél, door salafistische gast-imams.

Het bestuur van de moskee, die in Wielwijk staat, wil alleen reageren met een schriftelijke verklaring. Daarin staat dat er "diverse predikers in onze gemeenschap hun mening geven. Uitspraken zijn niet noodzakelijkerwijs een reflectie van de visie of standpunten van het bestuur."



"De bezoekers kunnen zelf hun mening vormen over wat ze volgen. Zolang het maar binnen de grenzen van de Nederlandse wet is", aldus het moskee-bestuur. Al Fath raakte - met dertig andere moskeeën in ons land - in opspraak door een tv-uitzending van Nieuwsuur.



Zo werd bekend, dat gast-imams in Dordt predikten dat vrouwen ondergeschikt moeten zijn aan hun man en dat strijders en terroristen van Islamitische Staat zouden moeten worden geëerd als strijders voor het ware geloof. "Verwerpelijke teksten" zegt Kolff.

De Dordtse burgemeester bracht zijn bezorgdheid woensdagmiddag over aan het moskee-bestuur: "Dat was een goed gesprek, waarin ik hen heb gevraagd kritisch te zijn op wie er komen preken. Verder heb ik verzocht om de preken voortaan in het Nederlands gehouden kunnen worden."

Haat-imams

Op dat laatste verzoek reageert de moskee in de persverklaring niet. Wel zegt het bestuur ontdaan en verontwaardigd te zijn over de uitzending van Nieuwsuur: "Er wordt een sfeer van geheimzinnigheid geschetst, terwijl wij altijd transparant zijn geweest".

Nieuwsuur suggereerde dat in ruil voor giften uit het Midden Oosten voor de bouw van moskeeën haat-imams moesten worden uitgenodigd. "Ons bestuur staat op geen enkele wijze buitenlandse inmenging in het beleid van onze organisatie toe", zegt voorzitter Mustafa Izogoul.

Al Fath kreeg een kleine 90 duizend euro vanuit Saoudi-Arabië. "Maar over deze donatie zijn we altijd open geweest naar onze achterban, in de boekhouding en de overheid, die hiervan op de hoogte was."

Hoewel het bestuur in de verklaring hamert op de eigen transparantie en openheid weigert voorzitter Izogoul vragen te beantwoorden: "Ik kan wel twintig interviews geven, maar dat hoeft niet. Deze verklaring is voor iedereen duidelijk."